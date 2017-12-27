Футбольный агент Селюк раскритиковал трансферную политику «Зенита»
«Затраченные средства и футболисты, мягко выражаясь, не совсем соответствуют соотношению «цена — качество». Кто-то говорит, что это игроки сборной Аргентины, но я знаю, как продаются игроки. Если надо продать, то их и в сборную пригласят, и на несколько раз», — приводит слова Селюка «Чемпионат».
Агент также раскритиковал покупку Леандро Паредеса, приобретённого за €23 млн.
«От Леандро Паредеса столько было ожиданий! Столько президент «Зенита» Сергей Фурсенко говорил о том, что это звезда, 23 миллиона потрачено… За эти деньги можно привести гораздо более серьёзного игрока. Паредес играл в средних клубах Италии. Если бы он реально на что-то претендовал или раскрылся там, то он бы даже не оказался в «Зените», — сказал Селюк.
Ранее Фурсенко прокомментировал информацию о возможном уходе главного тренера команды Роберто Манчини из клуба.