МОК ответил на обвинения в свой адрес адвоката Родченкова

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Международный олимпийский комитет (МОК) ответил на обвинения в свой адрес со стороны Джима Уолдена, адвоката информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.

Уолден обвинил МОК в бездействии по отношению к России за преследования своего клиента.

«МОК категорически отрицает заявление Уолдена, что МОК не предпринимает никаких действий, и утверждение, что МОК ратует за недоступность Родченкова. WADA написало российской стороне, что Родченков заслуживает защиты в качестве информатора», — приводит слова заявления МОК Inside the Games.

МОК заявил, что контактирует с адвокатами Родченкова и никогда не отказывал им в диалоге. Однако организация заметила, что в их компетенцию не входит защита свидетелей.

Ранее Уолден рассказал, что ждёт его клиента в России.

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