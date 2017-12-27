МОК ответил на обвинения в свой адрес адвоката Родченкова

Международный олимпийский комитет (МОК) ответил на обвинения в свой адрес со стороны Джима Уолдена, адвоката информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.

Уолден обвинил МОК в бездействии по отношению к России за преследования своего клиента.

«МОК категорически отрицает заявление Уолдена, что МОК не предпринимает никаких действий, и утверждение, что МОК ратует за недоступность Родченкова. WADA написало российской стороне, что Родченков заслуживает защиты в качестве информатора», — приводит слова заявления МОК Inside the Games.

МОК заявил, что контактирует с адвокатами Родченкова и никогда не отказывал им в диалоге. Однако организация заметила, что в их компетенцию не входит защита свидетелей.

Ранее Уолден рассказал, что ждёт его клиента в России.