Отстранённый от ОИ конькобежец Румянцев завоевал золото ЧР на 10 000 м

Александр Румянцев победил на дистанции 10 тыс. м на чемпионате России по конькобежному спорту в подмосковной Коломне.

Результат победителя — 13 минут 20,96 секунды. Вторым стал Даниил Синицин (13.27,21), третьим — Евгений Серяев (13.41,67). Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно дисквалифицировал Румянцева за нарушение антидопинговых правил. Румянцев одержал вторую победу на ЧР-2017. Ранее он завоевал золотую медаль на дистанции 5000 м.