Отстранённый от ОИ конькобежец Румянцев завоевал золото ЧР на 10 000 м

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Александр Румянцев победил на дистанции 10 тыс. м на чемпионате России по конькобежному спорту в подмосковной Коломне.

Результат победителя — 13 минут 20,96 секунды. Вторым стал Даниил Синицин (13.27,21), третьим — Евгений Серяев (13.41,67).

Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно дисквалифицировал Румянцева за нарушение антидопинговых правил.

Румянцев одержал вторую победу на ЧР-2017. Ранее он завоевал золотую медаль на дистанции 5000 м.

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