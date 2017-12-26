Отстранённый от ОИ конькобежец Румянцев стал чемпионом России на дистанции 5000 м
Александр Румянцев стал первым в забеге на дистанции 5000 метров на чемпионате России по конькобежному спорту в подмосковной Коломне.
Его итоговый результат — 6 минут 18,18 секунды.
Второе место занял Даниил Синицин (6.29,88), третье — Сергей Грязцов (6.33,00).
Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно дисквалифицировал Румянцева за нарушение антидопинговых правил.
Ранее конькобежец Павел Кулижников выиграл чемпионат России на дистанции 500 метров.
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