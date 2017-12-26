Конькобежец Кулижников выиграл чемпионат России на дистанции 500 м

Конькобежец Павел Кулижников одержал победу в забеге на дистанции 500 метров на чемпионате России на отдельных дистанциях в Коломне.

Результат Кулижникова — 34,75 секунды. Второе место занял Руслан Мурашов (35,07). На третьем месте расположился Артём Кузнецов (35,19). Чемпионат России по конькобежному спорту в Коломне пройдёт до 28 декабря. Ранее сообщалось, что отстранённые от Олимпийских игр Александр Румянцев и Артём Кузнецов включены в расширенную заявку на Игры-2018.