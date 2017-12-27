Российская шахматистка Горячкина — третья после шести туров ЧМ по рапиду в Саудовской Аравии
Российская шахматистка Александра Горячкина вышла на третье место по итогам шестого тура чемпионата мира по рапиду в Саудовской Аравии.
Горячкина переиграла представительницу Индии Рут Падмини.
Ещё одна россиянка — Александра Костенюк — победила француженку Мари Себаг и поднялась на восьмую строчку в таблице.
По итогам первого соревновательного дня Горячкина занимала восьмую строчку турнирной таблицы ЧМ по рапиду в Саудовской Аравии.
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