Российская шахматистка Горячкина — третья после шести туров ЧМ по рапиду в Саудовской Аравии

Короткая ссылка
Российская шахматистка Александра Горячкина вышла на третье место по итогам шестого тура чемпионата мира по рапиду в Саудовской Аравии.

Горячкина переиграла представительницу Индии Рут Падмини. 

Ещё одна россиянка — Александра Костенюк — победила француженку Мари Себаг и поднялась на восьмую строчку в таблице.

По итогам первого соревновательного дня Горячкина занимала восьмую строчку турнирной таблицы ЧМ по рапиду в Саудовской Аравии.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Шахматы
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2017 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119