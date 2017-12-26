Двое россиянок — в топ-10 по итогам первого дня соревнований на ЧМ по рапиду

Российские шахматистки Александра Горячкина и Дарья Войт заняли восьмое и девятое места по итогам первого соревновательного дня чемпионата мира по рапиду в Саудовской Аравии.

Горячкина и Войт выиграли по четыре партии из пяти. Их расположение в турнирной таблице определилось дополнительными показателями.

Другие представительницы России — Валентина Гунина, Александра Костенюк и Ольга Гиря — расположились на 16-м, 17-м и 19-м местах соответственно. Каждая из них одержала три победы, потерпела одно поражение и одну партию завершила вничью.

Ранее сообщалось, что Владимир Федосеев занимает второе место по итогам первого соревновательного дня ЧМ по рапиду в Саудовской Аравии.