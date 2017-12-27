Главный тренер «Челси» выпил шампанского во время пресс-конференции

Главный тренер лондонского «Челси» Антонио Конте во время пресс-конференции после победы над «Брайтон энд Хоув Альбион» в 20-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ) поднял бокал шампанского и поздравил всех с Рождеством.

«С Рождеством! Оно было вчера, конечно. Желаю вам и вашим семьям счастливого Рождества. Нового года? Нет, у нас ещё матч со «Стоук Сити». Но я сделаю это снова, если мы победим!» — сказал итальянский специалист, после чего отпил из своего бокала.

A special message from Antonio Conte in his post-match press conference this afternoon! 🎄🥂 pic.twitter.com/VIhEhLVCFi — Chelsea FC (@ChelseaFC) 26 декабря 2017 г.

«Челси» обыграл «Брайтон» со счётом 2:0. Матч со «Стоком» состоится 30 декабря в Лондоне.

Ранее Жозе Моуринью заявил, что £286 млн на трансферы — это недостаточно.