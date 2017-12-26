Тренер молодёжной сборной России по хоккею: главное, сделать правильные выводы и идти дальше
Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Валерий Брагин прокомментировал поражение своих подопечных от Чехии в стартовом матче молодёжного чемпионата мира, проходящего в американском Баффало.
«Первый матч всегда непростой, главное, сделать правильные выводы, проанализировать, улучшать позиции в составе. Самое главное, сделать правильные выводы и идти дальше», — приводит слова Брагина «Спорт-Экспресс».
Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею проиграла Чехии в стартовом матче молодёжного ЧМ-2018.
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