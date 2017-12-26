Тренер молодёжной сборной России по хоккею: главное, сделать правильные выводы и идти дальше

Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Валерий Брагин прокомментировал поражение своих подопечных от Чехии в стартовом матче молодёжного чемпионата мира, проходящего в американском Баффало.