Карякин выиграл вторую партию подряд на ЧМ по рапиду в Саудовской Аравии

Российский гроссмейстер Сергей Карякин одержал вторую подряд победу на чемпионате мира по рапиду в Саудовской Аравии.

Россиянин в четвёртом туре обыграл марокканца Моклисса Эль-Аднани.

По итогам четырёх партий Карякин занимает 83-е место. В его активе две победы и два поражения.

Ранее сообщалось, что Владимир Федосеев лидирует после четвёртого тура ЧМ по рапиду в Саудовской Аравии.