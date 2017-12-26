Карякин выиграл вторую партию подряд на ЧМ по рапиду в Саудовской Аравии
Российский гроссмейстер Сергей Карякин одержал вторую подряд победу на чемпионате мира по рапиду в Саудовской Аравии.
Россиянин в четвёртом туре обыграл марокканца Моклисса Эль-Аднани.
По итогам четырёх партий Карякин занимает 83-е место. В его активе две победы и два поражения.
Ранее сообщалось, что Владимир Федосеев лидирует после четвёртого тура ЧМ по рапиду в Саудовской Аравии.
Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard