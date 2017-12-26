Карякин выиграл вторую партию подряд на ЧМ по рапиду в Саудовской Аравии

Короткая ссылка
Российский гроссмейстер Сергей Карякин одержал вторую подряд победу на чемпионате мира по рапиду в Саудовской Аравии.

Россиянин в четвёртом туре обыграл марокканца Моклисса Эль-Аднани.

По итогам четырёх партий Карякин занимает 83-е место. В его активе две победы и два поражения.

Ранее сообщалось, что Владимир Федосеев лидирует после четвёртого тура ЧМ по рапиду в Саудовской Аравии.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Шахматы
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2017 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119