Российский шахматист Федосеев лидирует после четвёртого тура ЧМ по рапиду в Саудовской Аравии
Россиянин Владимир Федосеев лидирует по итогам четырёх туров на чемпионате мира по рапиду в Саудовской Аравии.
Федосеев одержал победу над представителем Армении Тиграном Петросяном.
Ещё трое россиян — Павел Понкратов, Пётр Свидлер и Александр Грищук — занимают места с третьего по пятое в турнирной таблице. Все трое завершили свои партии четвёртого тура вничью.
RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира.
Ранее сообщалось, что Сергей Карякин одержал первую победу на ЧМ по рапиду в Саудовской Аравии.
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