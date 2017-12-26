Российский шахматист Федосеев лидирует после четвёртого тура ЧМ по рапиду в Саудовской Аравии

Россиянин Владимир Федосеев лидирует по итогам четырёх туров на чемпионате мира по рапиду в Саудовской Аравии.

Федосеев одержал победу над представителем Армении Тиграном Петросяном.

Ещё трое россиян — Павел Понкратов, Пётр Свидлер и Александр Грищук — занимают места с третьего по пятое в турнирной таблице. Все трое завершили свои партии четвёртого тура вничью.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира.

Ранее сообщалось, что Сергей Карякин одержал первую победу на ЧМ по рапиду в Саудовской Аравии.