Трое российских шахматистов попали в пятёрку лучших после первого тура ЧМ по рапиду в Саудовской Аравии

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Российский шахматист Владимир Федосеев расположился на втором месте после первого тура чемпионата мира по рапиду в Саудовской Аравии.

Его соотечественник Эрнесто Инаркиев занимает третье место, ещё один россиянин Пётр Свидлер — на пятом месте.

Лидирует азербайджанец Шахрияр Мамедьяров, обыгравший Александра Рахманова.

Турнирная таблица определяется согласно результатам партий и рейтингу шахматистов.

Ранее сообщалось, что участники последнего финального матча за шахматную корону норвежец Магнус Карлсен и россиянин Сергей Карякин занимают 107-е и 108-е места.

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