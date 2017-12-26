Трое российских шахматистов попали в пятёрку лучших после первого тура ЧМ по рапиду в Саудовской Аравии

Российский шахматист Владимир Федосеев расположился на втором месте после первого тура чемпионата мира по рапиду в Саудовской Аравии.

Его соотечественник Эрнесто Инаркиев занимает третье место, ещё один россиянин Пётр Свидлер — на пятом месте. Лидирует азербайджанец Шахрияр Мамедьяров, обыгравший Александра Рахманова. Турнирная таблица определяется согласно результатам партий и рейтингу шахматистов. Ранее сообщалось, что участники последнего финального матча за шахматную корону норвежец Магнус Карлсен и россиянин Сергей Карякин занимают 107-е и 108-е места.