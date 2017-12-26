Шахматисты Карлсен и Карякин занимают 107-е и 108-е места после первого тура ЧМ по рапиду

Участники последнего финального матча за шахматную корону норвежец Магнус Карлсен и россиянин Сергей Карякин не попали в первую сотню лучших шахматистов по итогам первого тура чемпионата мира по рапиду в Саудовской Аравии.

Карлсен расположился на 107-м месте в турнирной таблице, Карякин — на 108-м. Ранее сообщалось, что Карякин проиграл в первом туре ЧМ по рапиду в Саудовской Аравии.