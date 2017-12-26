Карякин проиграл в первом туре ЧМ по рапиду в Саудовской Аравии

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Российский гроссмейстер Сергей Карякин с поражения начал чемпионат мира по рапиду в Саудовской Аравии.

Карякин проиграл украинцу Павлу Эльянову, играя белыми фигурами.

В других партиях первого тура россиянин Александр Грищук переиграл соотечественника Владимира Поткина, Ян Непомнящий разошёлся миром с чехом Виктором Лазничкой, Владимир Федосеев одержал победу над венгром Золтаном Алмаши, Пётр Свидлер переиграл грузина Гигу Купарадзе. Александр Рахманов проиграл азербайджанцу Шахрияру Мамедьярову.

Действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен уступил представителю Китая Бу Сянчжи. 

Ранее сообщалось, что катарские шахматисты смогут выступить под своим флагом на ЧМ в Саудовской Аравии.

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