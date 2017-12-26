В «Локомотиве» одобрили решение исполкома РФС по лимиту на легионеров в РФПЛ

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков заявил, что переходный период для изменения лимита на легионеров необходим для клубов Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

«Когда мы заключаем контракты с игроками, они не на один день, и соответственно, чтобы планировать свою работу, надо принимать решения, давать клубам вот этот самый переходный период, чтобы мы могли настроить свою систему, в том числе и контрактов игроков. Так что это оптимально», — цитирует Мещерякова «Р-Спорт».

Он также отметил, что скорый переход на новый лимит приведёт к значительным тратам для клубов РФПЛ.

Исполком РФС принял решение оставить в силе нынешний лимит на легионеров, а с сезона-2020/21 рассмотреть предложение, чтобы в заявке было не более семи-восьми иностранных игроков.