Девятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике, победительница Олимпийских игр Алина Кабаева выступила против коллективной ответственности в борьбе с допингом.

«Олимпийский принцип личной ответственности: виноват — накажи того, кто виноват. Но когда те, кто стоит у руля, начинают действовать по принципу: виноват — накажем всех, и объявляют виновными всех спортсменов одного государства — это уже борьба не с допингом, а с чем-то другим, что со спортом не связано», — приводит слова Кабаевой «Спорт-Экспресс».

Россиянка также высказала своё мнение по поводу того, что Международный олимпийский комитет (МОК) выносит свои решения на основе личных показаний.

«Может быть, я говорю резко, но почему в основе официальных решений МОК — очень тяжёлых по своим последствиям для спортсменов — лежат не официальные документы, тот же Всемирный антидопинговый кодекс, а чьи-то личные, субъективные представления о наказаниях?» — сказала она.

Ранее Кабаева заявила, что в МОК допинг разделяют по национальному признаку.