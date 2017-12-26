Кабаева заявила, что в МОК допинг разделяют по национальному признаку

Девятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике, победительница Олимпийских игр Алина Кабаева поделилась мнением насчёт того, как повлияет отсутствие национальных символов на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане на российских спортсменов.

«Спортсменам, которые получили разрешение на участие в Олимпиаде, будет нелегко. Выступать без флага, без гимна, под нейтральной символикой… Ведь у каждого спортсмена есть родина, есть чувство национальной гордости, это же нельзя отменить или присвоить», — цитирует Кабаеву «Спорт-Экспресс».

Легендарная спортсменка также отметила, что в Международном олимпийском комитете существует понятие «русского допинга».

«Хотя не так давно выяснилось, что национальность есть у допинга. Президент МОК заявил, что проблема «русского допинга» является «главным вызовом для олимпийского движения»! Как это понимать? Получается, что американский, французский, норвежский и ещё какой угодно допинг никаких проблем для олимпийского движения не создаёт?» — заявила Кабаева.

Ранее вице-премьер России Виталий Мутко заявил, что нет никаких доказательств нарушений допинг-требований на ОИ-2014 в Сочи.