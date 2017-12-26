Кабаева заявила, что в МОК допинг разделяют по национальному признаку

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Девятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике, победительница Олимпийских игр Алина Кабаева поделилась мнением насчёт того, как повлияет отсутствие национальных символов на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане на российских спортсменов.

«Спортсменам, которые получили разрешение на участие в Олимпиаде, будет нелегко. Выступать без флага, без гимна, под нейтральной символикой… Ведь у каждого спортсмена есть родина, есть чувство национальной гордости, это же нельзя отменить или присвоить», — цитирует Кабаеву «Спорт-Экспресс».

Легендарная спортсменка также отметила, что в Международном олимпийском комитете существует понятие «русского допинга».

«Хотя не так давно выяснилось, что национальность есть у допинга. Президент МОК заявил, что проблема «русского допинга» является «главным вызовом для олимпийского движения»! Как это понимать? Получается, что американский, французский, норвежский и ещё какой угодно допинг никаких проблем для олимпийского движения не создаёт?» — заявила Кабаева.

Ранее вице-премьер России Виталий Мутко заявил, что нет никаких доказательств нарушений допинг-требований на ОИ-2014 в Сочи.

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Допинг Олимпийские игры 2018
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