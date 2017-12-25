Мутко: мы настаиваем — нет никаких доказательств нарушений допинг-требований в Сочи
«Очень многое сейчас политизировано, успехи наших спортсменов дискредитируются без должных оснований. 148 спортсменов мы лично отстранили в 2014 году по решению Российского антидопингового агентства (РУСАДА), а в 2017 году, по прогнозам, их всего 19», — заявил Мутко на пресс-конференции.
Он отметил, что Россия, как никто другой, борется с допингом в спорте.
«Важно вернуть и сформировать наш имидж. На добросовестной основе мы отреагировали на все требования, проделали колоссальный путь, потратили огромное количество средств, привлекли западных экспертов. А тут раз — и вторая смена, и новые критерии. Решением комиссии Освальда ещё 46 наших спортсменов получили обвинения, но мы настаиваем: нет никаких доказательств нарушений допинг-требований в Сочи, ни одного», — добавил вице-премьер.
Ранее Мутко заявил, что подаст иск в Спортивный арбитражный суд.