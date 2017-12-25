Мутко: мы настаиваем — нет никаких доказательств нарушений допинг-требований в Сочи

Вице-премьер России Виталий Мутко заявил, что важно восстановить имидж России, дискредитированный решениями Международного олимпийского комитета (МОК).

«Очень многое сейчас политизировано, успехи наших спортсменов дискредитируются без должных оснований. 148 спортсменов мы лично отстранили в 2014 году по решению Российского антидопингового агентства (РУСАДА), а в 2017 году, по прогнозам, их всего 19», — заявил Мутко на пресс-конференции.

Он отметил, что Россия, как никто другой, борется с допингом в спорте.

«Важно вернуть и сформировать наш имидж. На добросовестной основе мы отреагировали на все требования, проделали колоссальный путь, потратили огромное количество средств, привлекли западных экспертов. А тут раз — и вторая смена, и новые критерии. Решением комиссии Освальда ещё 46 наших спортсменов получили обвинения, но мы настаиваем: нет никаких доказательств нарушений допинг-требований в Сочи, ни одного», — добавил вице-премьер.

Ранее Мутко заявил, что подаст иск в Спортивный арбитражный суд.