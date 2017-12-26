Лыжник Устюгов не знает, сможет ли он выступить на ОИ-2018 под нейтральным флагом

Российский лыжник Сергей Устюгов подтвердил информацию своего тренера Егора Сорина о том, что спортсмен не знает, сможет ли он выступить на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

«Это правда. И я до сих пор не знаю. Я не знаю, что будет завтра. Пока просто тренируюсь и выступаю. Об Олимпийских играх сейчас не думаю вообще», — цитирует Устюгова «Спорт-Экспресс».

Лыжник также не стал делиться мнением насчёт статуса «олимпийского атлета из России». Он сказал, что после сезона готов высказаться на эту тему.

Ранее Устюгов заявил, что испытывает чувство стыда за то, что бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков родился в России.