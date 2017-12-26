Лыжник Устюгов: мне стыдно, что Родченков родился в России

Российский лыжник Сергей Устюгов рассказал, что не боится возможных обвинений со стороны бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова по отношению к спортсмену в нарушении антидопинговых правил.

«Мне не страшно. Уверен за себя. Уверен за ребят. Знаю, как они шли к этим медалям. А то, что теперь появляются всё новые и новые имена, для меня не такой уж сюрприз», — цитирует Устюгова «Спорт-Экспресс».

Лыжник также считает Родченкова неадекватным человеком.

«Стоит посмотреть интервью Родченкова — и становится понятно, что это за человек. Мне стыдно, что он родился в России. Потому что он совсем неадекватен», — отметил Устюгов.

Ранее российская конькобежка Ольга Фаткулина заявила, что обвинения Родченкова «не вписываются в её мозг».