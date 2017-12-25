В Федерации бобслея России рассказали о замечаниях МОК к предложенным вариантам формы спортсменов на ОИ-2018

Генеральный секретарь Федерации бобслея России Сергей Пархоменко рассказал о замечаниях Международного олимпийского комитета (МОК) к вариантам формы российских спортсменов для участия в зимней Олимпиаде 2018 года.

«К нам было требование подтвердить, что представленный красный цвет не является тем же оттенком, который используется в российском флаге, а также убрать завитушки, которые напоминают российские мотивы. Попросили их убрать, чтобы был выдержан нейтральный стиль, и мы сделали просто белые полоски», — приводит слова Пархоменко «Р-спорт».

Он отметил, что МОК разослал всем федерациям таблицу, где расписаны недостатки представленных вариантов дизайна российских комбинезонов, а также спортивного инвентаря.

«Сейчас ждём согласования нового варианта дизайна. Комбинезоны будут выполнены в тёмно-красном цвете, ближе к бордо. Пока идёт обсуждение только формы спортсменов, но, вероятно, бобы нашей команды будут также окрашены в тот же тёмно-красный цвет», — добавил генеральный секретарь Федерации бобслея России.

Ранее сообщалось, что МОК и FIL утвердили дизайн формы российских саночников на ОИ-2018.