ЦСКА по буллитам обыграл «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ

ЦСКА одержал победу над московским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Основное время встречи завершилось со счётом 2:2.

За «Динамо» шайбы забросили Иван Игумнов и Игорь Игнатушкин.

В составе ЦСКА голы в активе Мэта Робинсона и Андрея Кузьменко.

Овертайм не выявил сильнейшего. В серии буллитов победу ЦСКА принёс результативный бросок Михаила Григоренко.

В параллельном матче тольяттинская «Лада» одержала победу над ярославским «Локомотивом» со счётом 3:1.

Ранее сообщалось, что СКА крупно обыграл «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ.