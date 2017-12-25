ЦСКА по буллитам обыграл «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ
ЦСКА одержал победу над московским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Основное время встречи завершилось со счётом 2:2.
За «Динамо» шайбы забросили Иван Игумнов и Игорь Игнатушкин.
В составе ЦСКА голы в активе Мэта Робинсона и Андрея Кузьменко.
Овертайм не выявил сильнейшего. В серии буллитов победу ЦСКА принёс результативный бросок Михаила Григоренко.
В параллельном матче тольяттинская «Лада» одержала победу над ярославским «Локомотивом» со счётом 3:1.
Ранее сообщалось, что СКА крупно обыграл «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
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