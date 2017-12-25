СКА крупно обыграл «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Санкт-петербургский СКА на выезде одержал крупную победу над магнитогорским «Металлургом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей. Победу петербургским армейцам принесли шайбы Сергея Широкова, Ильи Каблукова, Сергея Плотникова и Владислава Гаврикова. В параллельном матче уфимский «Салават Юлаев» обыграл казахстанский «Барыс» (2:0), ханты-мансийская «Югра» победила «Сочи» (2:0) а челябинский «Трактор» одолел минское «Динамо» (2:0). Ранее сообщалось, что «Ак Барс» уступил «Авангарду» в матче КХЛ.