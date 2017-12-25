«Ак Барс» уступил «Авангарду» в матче КХЛ

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Казанский «Ак Барс» на выезде потерпел поражение от омского «Авангарда» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счётом 5:3 в пользу хозяев.

Победу «Авангарду» принесли шайбы Кирилла Семёнова, Егора Мартынова, Петра Хохрякова и Ильи Михеева, оформившего дубль.

«Ак Барс» ответил голом Роба Клинкхаммера и дублем в исполнении Станислава Галиева.

Ранее сообщалось, что «Сибирь» забросила шесть шайб и разгромила «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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