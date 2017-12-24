Английский футболист получил длительную дисквалификацию за удар вратаря соперника ногой по лицу

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Нападающий клуба Английской футбольной премьер-лиги (АПЛ) «Саутгемптон» Чарли Остин был дисквалифицирован на три матча за удар голкипера «Хаддерсфилд Таун» Йонаса Лёссля ногой по лицу.

Об этом сообщается на официальной странице Футбольной ассоциации (FA) в социальной сети Twitter.

Эпизод с нарушением Остина остался без внимания арбитров встречи между «Саутгемптоном» и «Хаддерсфилд Таун», которая завершилась результативной ничьей — 1:1. Впрочем, после поединка форварду были предъявлены обвинения в грубой игре, которые он признал.

Ранее сообщалось, что «Лестер» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ.

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