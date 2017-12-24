«Лестер» вдесятером ушёл от поражения в матче с «Манчестер Юнайтед», сравняв счёт на 94-й минуте
Встреча завершилась со счётом 2:2.
В составе манкунианцев дубль в активе Хуана Маты.
За «Лестер» забили Джейми Варди и Гарри Магир, гол которого в компенсированное арбитром время помог команде уйти от поражения.
Хозяева доигрывали матч в меньшинстве: Даниэль Амарти в середине второго тайма получил две жёлтые карточки от арбитра и покинул поле.
В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Юнайтед» увеличил отрыв от «Челси» до двух очков. В активе «красных дьяволов» 42 балла и второе место.
«Лестер» с 27 очками остался восьмым.
Ранее сообщалось, что форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн повторил рекорд Алана Ширера по количеству голов в АПЛ за календарный год.