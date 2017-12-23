Форвард «Тоттенхэма» Кейн повторил рекорд Ширера по количеству голов в АПЛ за календарный год

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн повторил рекорд прославленного соотечественника Алана Ширера по количеству голов за один календарный год в матчах Английской премьер лиги (АПЛ).

24-летний Кейн благодаря хет-трику в игре с «Бернли» достиг отметки в 36 забитых мячей за 2017 год, тем самым повторив достижение Ширера, который в 1995 году, выступая за «Блэкберн Роверс», также 36 раз поразил ворота соперников на протяжении календарного года.

Кейн может превзойти это достижение, поскольку «Тоттенхэм» в 2017 году проведёт ещё один матч — 26 декабря против «Саутгемптона».

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» обыграл «Бернли» в матче 19-го тура АПЛ.