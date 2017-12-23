Хет-трик Кейна принёс «Тоттенхэму» победу над «Бернли» в матче 19-го тура АПЛ

«Тоттенхэм Хотспур» на выезде одержал разгромную победу над «Бернли» в матче 19-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).