Хет-трик Кейна принёс «Тоттенхэму» победу над «Бернли» в матче 19-го тура АПЛ
«Тоттенхэм Хотспур» на выезде одержал разгромную победу над «Бернли» в матче 19-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.
Победу «шпорам» принесли три гола в исполнении Гарри Кейна.
В турнирной таблице АПЛ «Тоттенхэм» при равном количестве очков с «Арсеналом» (34 балла) вышел на пятое место по дополнительным показателям.
«Бернли» с 32 очками опустился на седьмую строчку.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» продлил рекордную серию побед в АПЛ, разгромив «Борнмут».
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