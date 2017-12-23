Хет-трик Кейна принёс «Тоттенхэму» победу над «Бернли» в матче 19-го тура АПЛ

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«Тоттенхэм Хотспур» на выезде одержал разгромную победу над «Бернли» в матче 19-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Победу «шпорам» принесли три гола в исполнении Гарри Кейна.

В турнирной таблице АПЛ «Тоттенхэм» при равном количестве очков с «Арсеналом» (34 балла) вышел на пятое место по дополнительным показателям.

«Бернли» с 32 очками опустился на седьмую строчку.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» продлил рекордную серию побед в АПЛ, разгромив «Борнмут».

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