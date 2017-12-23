«Манчестер Сити» продлил рекордную серию побед в АПЛ, разгромив «Борнмут»
Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.
Победу «горожанам» принесли голы Рахима Стерлинга, Данило и дубль Серхио Агуэро.
«Манчестер Сити» продлил рекордную серию побед в АПЛ, выиграв в 17-м матче подряд.
Команда набрала 55 очков и лидирует в турнирной таблице чемпионата, опережая ближайшего преследователя — «Манчестер Юнайтед» — на 14 баллов.
В параллельных матчах «Сток Сити» одержал победу над «Вест Бромвич Альбион» (3:1), «Ньюкасл Юнайтед» обыграл «Вест Хэм Юнайтед» (3:2), «Суонси» и «Кристал Пэлас», а также «Саутгемптон» и «Хаддерсфилд Таун» завершили свои встречи вничью — 1:1.
Ранее сообщалось, что «Челси» не смог обыграть «Эвертон» в матче 19-го тура АПЛ.