«Челси» не смог обыграть «Эвертон» в матче 19-го тура АПЛ

Лондонский «Челси» на выезде сыграл вничью с ливерпульским «Эвертоном» в матче 19-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча завершилась со счётом 0:0.

«Эвертон» продлил свою серию без поражений в чемпионате. Подопечные Сэма Эллардайса не проигрывают в шестом матче подряд.

В турнирной таблице АПЛ «Челси» сохранил третье место, но упустил возможность сравняться по очкам с «Манчестер Юнайтед». В активе команды Антонио Конте 39 баллов. «Эвертон» остался девятым, но догнал «Лестер Сити». У команд по 26 очков в активе, но у «Лестера» есть игра в запасе.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян седьмой раз подряд признан футболистом года в Армении.