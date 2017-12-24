Фанаты «Зенита» собрали 1,4 млн рублей для освобождения болельщиков из испанской тюрьмы

Фанаты российского футбольного клуба «Зенит» собрали необходимые 1,4 млн рублей для освобождения двух болельщиков из испанской тюрьмы.

Об этом сообщается на сайте фанатов коллектива из Санкт-Петербурга «Ландскрона».

Два болельщика «Зенита» были заключены под стражу из-за участия в стычке с фанатами клуба «Реал Сосьедад» в день матча между российской и испанской командами в рамках Лиги Европы, состоявшегося 7 декабря в Сан-Себастьяне. Впоследствии они были освобождены судом под залог.

Ранее сообщалось, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин может быть привлечён к административной ответственности за стрельбу в воздух на свадьбе своего друга во Владикавказе.