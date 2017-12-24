«Рубин» предоставит гарантии финансирования клуба после смены юридического лица

Клуб Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Рубин» предоставит Российскому футбольному союзу (РФС) гарантии финансирования на ближайшие два года после смены юридического лица.

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что после проведения процедуры смены юридического лица «Рубин», в настоящее время являющийся муниципальным автономным учреждением, станет обществом с ограниченной ответственностью. Это, по мнению руководства клуба, будет способствовать привлечению частных инвестиций в проект.

По неофициальной информации, «Рубин» имеет задолженность по заработной плате перед нынешними и бывшими игроками команды в размере £10 млн.

Ранее сообщалось, что бывший тренер «Рубина» Хави Грасия может возглавить испанскую «Севилью».