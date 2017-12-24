«Ювентус» обыграл «Рому» в матче 18-го тура Серии А

Короткая ссылка
Туринский «Ювентус» на своём поле одержал победу над «Ромой» в матче 18-го тура итальянской Серии А.

Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Победу «бьянконери» принёс гол Мехди Бенатиа.

В турнирной таблице Серии А «Ювентус» с 44 очками занимает второе место, отставая от лидирующего «Наполи» на один бал. «Рома» с 38 очками располагается на четвёртой строчке.

Ранее сообщалось, что «Милан» потерпел второе поражение подряд в Серии А под руководством Дженнаро Гаттузо, уступив «Аталанте».

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2017 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119