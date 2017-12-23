«Милан» потерпел второе поражение подряд в Серии А под руководством Гаттузо, уступив «Аталанте»

«Милан» на своём поле проиграл «Аталанте» в матче 18-го тура итальянской Серии А.

Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Победу «Аталанте» принесли голы Бриана Кристанте и Йосипа Иличича.

Это поражение стало вторым подряд для «Милана» под руководством Дженнаро Гаттузо, ставшего главным тренером команды в конце ноября. Всего после его назначения россонери провели в чемпионате Италии четыре матча: одержали одну победу, потерпели два поражения, а одна игра завершилась вничью.

В турнирной таблице Серии А «Милан» с 24 очками опустился на девятое место. «Аталанта» набрала 27 очков и поднялась на седьмую строчку.

Ранее сообщалось, что «Интер» потерпел второе поражение в сезоне в Серии А, минимально уступив «Сассуоло».