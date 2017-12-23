«Интер» потерпел второе поражение в сезоне в Серии А, минимально уступив «Сассуоло»

Миланский «Интер» на выезде потерпел поражение от «Сассуоло» в матче 18-го тура итальянской Серии А.

Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Автором победного гола стал Диего Фальчинелли. На старте второго тайма «Интер» упустил возможность сравнять счёт. Мауро Икарди не реализовал пенальти. В других матчах игрового дня «Лацио» разгромил «Кротоне» (4:0), с аналогичным счётом «Удинезе» победил «Верону». «Дженоа» минимально обыграла «Беневетто» (1:0). «Наполи» одержал победу над «Сампдорией» (3:2), а СПАЛ и «Торино» сыграли вничью (2:2). Ранее сообщалось, что ПСЖ готов заплатить €170 млн за футболиста «Лацио».