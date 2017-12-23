«Автомобилист» обыграл «Слован» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Екатеринбургский «Автомобилист» одержал выездную победу над братиславским «Слованом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча закончилась со счётом 5:4 в пользу гостей.
Все три периода завершались при равном счёте.
В составе «Слована» шайбы забросили Михал Ржепик, Ян Бухтеле, Борис Садецки и Иван Шварны.
Екатеринбургский клуб ответил голами Франсиса Паре, Евгения Чесалина, Алексея Михнова и Александра Кучерявенко.
Победу «Автомобилисту» в овертайме принёс результативный бросок Анатолия Голышева.
Ранее сообщалось, что ЦСКА уступил «Витязю» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
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