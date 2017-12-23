«Автомобилист» обыграл «Слован» в матче регулярного чемпионата КХЛ

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Екатеринбургский «Автомобилист» одержал выездную победу над братиславским «Слованом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча закончилась со счётом 5:4 в пользу гостей.

Все три периода завершались при равном счёте.

В составе «Слована» шайбы забросили Михал Ржепик, Ян Бухтеле, Борис Садецки и Иван Шварны.

Екатеринбургский клуб ответил голами Франсиса Паре, Евгения Чесалина, Алексея Михнова и Александра Кучерявенко.

Победу «Автомобилисту» в овертайме принёс результативный бросок Анатолия Голышева.

Ранее сообщалось, что ЦСКА уступил «Витязю» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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