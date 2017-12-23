ЦСКА уступил «Витязю» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Московский ЦСКА на своём льду потерпел поражение от подмосковного «Витязя» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей. Победу подмосковной команде принесли дубль Войтеха Мозика и шайба Алексея Макеева. Единственный гол за ЦСКА записал в свой актив Джефф Плэтт. Ранее сообщалось, что СКА крупно обыграл «Динамо» в матче КХЛ.