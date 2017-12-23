ЦСКА уступил «Витязю» в матче регулярного чемпионата КХЛ

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Московский ЦСКА на своём льду потерпел поражение от подмосковного «Витязя» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Победу подмосковной команде принесли дубль Войтеха Мозика и шайба Алексея Макеева.

Единственный гол за ЦСКА записал в свой актив Джефф Плэтт.

Ранее сообщалось, что СКА крупно обыграл «Динамо» в матче КХЛ.

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