СКА крупно обыграл «Динамо» в матче КХЛ

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Санкт-петербургский СКА на своём льду одержал крупную победу над московским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев.

Победу петербуржцам принесли голы Егора Яковлева, Антона Белова и Александра Барабанова, Никита Гусев оформил дубль.

Автором единственного гола «Динамо» стал Евгений Артюхин.

В параллельном матче минское «Динамо» обыграло тольяттинскую «Ладу» со счётом 2:1.

Ранее сообщалось, что «Сочи» отыгрался с 0:2 и одержал победу над «Авангардом» в матче КХЛ.

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