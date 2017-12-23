«Сочи» отыгрался с 0:2 и одержал победу над «Авангардом» в матче КХЛ

«Сочи» на выезде обыграл омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

«Авангард» дважды поразил ворота «Сочи» в первом периоде. Шайбы забросили Дмитрий Кугрышев и Михаил Фисенко.

Гости отыгрывали по одному голу за период. Во второй и третьей двадцатиминутках две шайбы забросил Михаил Мамкин. Победу «Сочи» в овертайме принёс гол Кейси Уэллмана.

В параллельном матче нижнекамский «Нефтехимик» разгромил казахстанский «Барыс» со счётом 4:0.

Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» одержал победу над «Сибирью», проигрывая по ходу встречи 0:3.