Фигуристка Сотскова: есть очень много моментов, которые кому-то не дают до конца поверить в меня

Вице-чемпионка России по фигурному катанию Мария Сотскова подвела итоги своего выступления на первенстве страны в Санкт-Петербурге.

«Я очень рада, что соревнования закончились, что смогла выйти и показать достойный результат. Не всё получилось, конечно, но рада, что откатала без критических ошибок и смогла набрать нужную сумму баллов для попадания на чемпионат Европы и, надеюсь, Олимпийские игры», — приводит слова Сотсковой «Советский спорт».

Она отметила, что всегда настроена на борьбу и не обращает внимания на внешние факторы.

«Есть очень много моментов, которые кому-то не дают до конца поверить в меня. Мне приходится из раза в раз доказывать (прежде всего себе, тренерам, судьям, зрителям), что я стабильный спортсмен, готова к борьбе и на меня можно положиться», — добавила фигуристка.

Ранее Сотскова заявила, что с ней скоро придётся считаться.