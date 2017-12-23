Сотскова: я всегда выхожу бороться за победу, думаю, со мной скоро придётся считаться

Мария Сотскова прокомментировала своё выступление на чемпионате России по фигурному катанию, проходящем в Санкт-Петербурге.

«Сейчас у меня нет ни эмоций, ни сил, чтобы ходить. Все силы оставила на льду, отдала зрителям, судьям. Я довольна результатом. Очень сложно сегодня выступать. Задачу выполнила: я вторая, обеспечила путёвку на чемпионат Европы и, надеюсь, на Олимпийские игры. Мы выложили эмоции на льду», — приводит слова Сотсковой «Советский спорт».

Она отметила, что от старта к старту доказывает и себе, и судьям, что нет ничего невозможного.

«Я всегда выхожу бороться за победу. Думаю, со мной скоро придётся считаться», — добавила 17-летняя спортсменка.

Ранее сообщалось, что Алина Загитова впервые в карьере стала чемпионкой России по фигурному катанию.