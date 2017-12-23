Фигуристы Столбова и Климов недовольны своим результатом на чемпионате России в Санкт-Петербурге
«Абсолютно недовольны. Мы не думаем, что что-то конкретно решалось, просто хотелось чисто откатать. Полсезона прошло, накопилась усталость, потому что последний старт был десять дней назад, все в соревновательном режиме. Усталость накапливается, плюс нервы — это важный чемпионат России. Немного, но накладывает ответственность, что это предолимпийский чемпионат», — приводит слова Климова ТАСС.
Фигурист отметил, что к чемпионату Европы они постараются прибавить.
Столбова и Климов заняли второе место на чемпионате России, лидируя в зачёте по итогам короткой программы.
Ранее сообщалось, что фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов победили в чемпионате России в соревнованиях спортивных пар.