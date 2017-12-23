Фигуристы Столбова и Климов недовольны своим результатом на чемпионате России в Санкт-Петербурге

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Ксения Столбова и Фёдор Климов остались недовольны своим результатом в соревнованиях спортивных пар на чемпионате России по фигурному катанию.

«Абсолютно недовольны. Мы не думаем, что что-то конкретно решалось, просто хотелось чисто откатать. Полсезона прошло, накопилась усталость, потому что последний старт был десять дней назад, все в соревновательном режиме. Усталость накапливается, плюс нервы — это важный чемпионат России. Немного, но накладывает ответственность, что это предолимпийский чемпионат», — приводит слова Климова ТАСС.

Фигурист отметил, что к чемпионату Европы они постараются прибавить.

Столбова и Климов заняли второе место на чемпионате России, лидируя в зачёте по итогам короткой программы.

Ранее сообщалось, что фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов победили в чемпионате России в соревнованиях спортивных пар.

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