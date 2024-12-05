Кремлёв не смог выбрать фаворита поединка Бетербиев — Бивол

Президент Международной ассоциации любительского бокса (IBA) Умар Кремлёв высказался о реванше между российскими боксёрами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

«Это два лучших боксёра и два моих друга. Тяжело? Да. Я болею за лучший бокс, за обоих», — сказал Кремлёв.

12 октября Бетербиев победил Бивола решением судей. Двое из них заняли сторону Бетербиева. Один со счётом 115:113, а второй — 116:112. И лишь третий насчитал ничью.

Третьего декабря стало известно, что реванш боксёров состоится 22 февраля в Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что Пакьяо считает, что бой Бетербиева с Биволом завершится нокаутом.