Пакьяо считает, что бой Бетербиева с Биволом завершится нокаутом
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«Это хороший бой, но я думаю, что будет нокаут», — сказал Пакьяо.
В ответ на вопрос о том, кто же из них всё-таки победит, он рассмеялся и завершил разговор.
12 октября Бетербиев победил Бивола решением судей. Двое из них заняли сторону Артура. Один со счётом 115:113, а второй — 116:112. И лишь третий насчитал ничью.
Третьего декабря стало известно, что реванш боксёров состоится 22 февраля в Саудовской Аравии.
Ранее промоутер назвал условие, при котором Бетербиев и Бивол проведут третий бой.