Пакьяо считает, что бой Бетербиева с Биволом завершится нокаутом

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Бывший чемпион мира в шести весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо высказался о реванше между российскими боксёрами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.
Пакьяо считает, что бой Бетербиева с Биволом завершится нокаутом
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«Это хороший бой, но я думаю, что будет нокаут», — сказал Пакьяо.

В ответ на вопрос о том, кто же из них всё-таки победит, он рассмеялся и завершил разговор.

12 октября Бетербиев победил Бивола решением судей. Двое из них заняли сторону Артура. Один со счётом 115:113, а второй — 116:112. И лишь третий насчитал ничью.

Третьего декабря стало известно, что реванш боксёров состоится 22 февраля в Саудовской Аравии.

Ранее промоутер назвал условие, при котором Бетербиев и Бивол проведут третий бой.

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