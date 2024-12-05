Пакьяо считает, что бой Бетербиева с Биволом завершится нокаутом

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо высказался о реванше между российскими боксёрами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

«Это хороший бой, но я думаю, что будет нокаут», — сказал Пакьяо.

В ответ на вопрос о том, кто же из них всё-таки победит, он рассмеялся и завершил разговор.

12 октября Бетербиев победил Бивола решением судей. Двое из них заняли сторону Артура. Один со счётом 115:113, а второй — 116:112. И лишь третий насчитал ничью.

Третьего декабря стало известно, что реванш боксёров состоится 22 февраля в Саудовской Аравии.

Ранее промоутер назвал условие, при котором Бетербиев и Бивол проведут третий бой.