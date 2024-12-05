РФС оштрафовал Станковича за разбитое стекло на «Ростов Арене»

Председатель контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что главный тренер «Спартака» Деян Станкович наказан за поведение во время матча Кубка России с «Ростовом».

«Станкович умышленно разбил стекло на скамейке запасных. За неспортивное поведение тренер оштрафован на 50 тыс. рублей», — цитирует Григорьянца «Матч ТВ».

Встреча на стадионе «Ростов Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Во время матча специалист разбил стекло на скамейке. Позже он извинился за своё поведение. При этом руководство стадиона не стало штрафовать Станковича за порчу имущества.

Ранее Деян Станкович прокомментировал победу своей команды над «Краснодаром» в 17-м туре РПЛ.