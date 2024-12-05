РФС сообщил об отсутствии нарушений антидопинговых правил в футболе в 2024 году

Российский футбольный союз (РФС) сообщил, что в 2024 году не выявлено ни одного нарушения антидопинговых правил субъектами футбола.

«КДК РФС не применял санкции за допинговые нарушения. РФС третий год подряд занял первое место в рейтинге РУСАДА. Организация получила максимальные баллы за эффективность антидопинговой работы», — передаёт сообщение РФС «Матч ТВ».

Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от международных матчей из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что РФС планирует провести не менее пяти матчей сборной России в 2025 году.