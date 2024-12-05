РФС сообщил об отсутствии нарушений антидопинговых правил в футболе в 2024 году

Короткая ссылка
Российский футбольный союз (РФС) сообщил, что в 2024 году не выявлено ни одного нарушения антидопинговых правил субъектами футбола.
РФС сообщил об отсутствии нарушений антидопинговых правил в футболе в 2024 году
  • РИА Новости

«КДК РФС не применял санкции за допинговые нарушения. РФС третий год подряд занял первое место в рейтинге РУСАДА. Организация получила максимальные баллы за эффективность антидопинговой работы», — передаёт сообщение РФС «Матч ТВ».

Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от международных матчей из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что РФС планирует провести не менее пяти матчей сборной России в 2025 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить