РФС планирует провести не менее пяти матчей сборной России в 2025 году
- РИА Новости
«Планируем использовать все окна, которые будут в нашем распоряжении, для проведения матчей. Что касается принципов подбора соперников, то для нас важно играть дома, в России», — цитирует Дюкова РИА Новости.
Он добавил, что РФС пытается увеличить количество матчей с соперниками, которые занимают высокие позиции в рейтинге ФИФА.
Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от международных матчей из-за ситуации на Украине.
Ранее в Белоруссии опровергли вероятность объединения с Россией чемпионатов по футболу.