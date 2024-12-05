РФС планирует провести не менее пяти матчей сборной России в 2025 году

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков раскрыл, сколько матчей сборной России в 2025 году они хотят организовать.

«Планируем использовать все окна, которые будут в нашем распоряжении, для проведения матчей. Что касается принципов подбора соперников, то для нас важно играть дома, в России», — цитирует Дюкова РИА Новости.

Он добавил, что РФС пытается увеличить количество матчей с соперниками, которые занимают высокие позиции в рейтинге ФИФА.

Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от международных матчей из-за ситуации на Украине.

Ранее в Белоруссии опровергли вероятность объединения с Россией чемпионатов по футболу.