Тренер клуба ПАОК надеется, что гол придаст Чалову сил

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Главный тренер греческого футбольного клуба ПАОК Рэзван Луческу высказался о голе нападающего Фёдора Чалова.
Тренер клуба ПАОК надеется, что гол придаст Чалову сил
  • Gettyimages.ru

«Для нападающего хорошо забивать, и я надеюсь, что он расслабится и наберётся сил. Для меня важно продолжать работать и, самое главное, реагировать», — цитирует Луческу sdna.gr.

ПАОК победил РФШ в матче общего тура Лиги Европы по футболу. Игра завершилась со счётом 2:0.

В составе победителей отличились Кирилл Десподов (вторая минута) и россиянин Фёдор Чалов (59-я), для которого это первый гол за команду в еврокубках.

Ранее Чалов рассказал, что не жалеет о переходе в греческий ПАОК.

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