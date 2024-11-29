Тренер клуба ПАОК надеется, что гол придаст Чалову сил
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«Для нападающего хорошо забивать, и я надеюсь, что он расслабится и наберётся сил. Для меня важно продолжать работать и, самое главное, реагировать», — цитирует Луческу sdna.gr.
ПАОК победил РФШ в матче общего тура Лиги Европы по футболу. Игра завершилась со счётом 2:0.
В составе победителей отличились Кирилл Десподов (вторая минута) и россиянин Фёдор Чалов (59-я), для которого это первый гол за команду в еврокубках.
Ранее Чалов рассказал, что не жалеет о переходе в греческий ПАОК.