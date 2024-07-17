Мэр Парижа искупалась в Сене в преддверии Олимпиады
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В присутствии 500 журналистов мэр выполнила своё обещание и окунулась в реку. Рядом с местом купания дежурили спасатели на надувных лодках.
Купание в Сене было запрещено в 1923 году из-за ухудшающегося качества воды.
Напомним, что в августе 2023 года были отменены тестовые соревнования по плаванию в Сене из-за сомнений в качестве воды.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
Ранее сообщалось, что министр спорта Франции искупалась в Сене.