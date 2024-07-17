Мэр Парижа искупалась в Сене в преддверии Олимпиады

Мэр Парижа Анн Идальго искупалась в Сене в преддверии Олимпиады, чтобы доказать, что на реке безопасно проводить соревнования.

В присутствии 500 журналистов мэр выполнила своё обещание и окунулась в реку. Рядом с местом купания дежурили спасатели на надувных лодках.

Купание в Сене было запрещено в 1923 году из-за ухудшающегося качества воды.

Напомним, что в августе 2023 года были отменены тестовые соревнования по плаванию в Сене из-за сомнений в качестве воды.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что министр спорта Франции искупалась в Сене.