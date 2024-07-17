RT в Telegram
Подпишись

Глава ВФГБК: смерть тренера по гребле Адаева в том числе на совести МОК

Короткая ссылка
Президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов прокомментировал смерть тренера российской сборной Дмитрия Адаева.
Глава ВФГБК: смерть тренера по гребле Адаева в том числе на совести МОК
  • РИА Новости

«Его воспитанник Штыль прошёл олимпийский отбор, завоевал лицензию, но в итоге он не был допущен к Олимпиаде. Смерть Адаева в том числе на совести чиновников МОК — это моё личное мнение. Он был в подавленном состоянии после этого», — цитирует Архипова «Матч ТВ».

16 июля Адаев в возрасте 40 лет погиб в ДТП. Авария произошла на трассе в Воронежской области.

Напомним, что Адаев был призёром чемпионата Европы, заслуженным тренером России. Тренерскую деятельность он начал после окончания карьеры.

Ранее сообщалось, что на 56-м году умер экс-хоккеист и тренер «Сибири» Тарасенко.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить