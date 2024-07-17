Глава ВФГБК: смерть тренера по гребле Адаева в том числе на совести МОК
- РИА Новости
«Его воспитанник Штыль прошёл олимпийский отбор, завоевал лицензию, но в итоге он не был допущен к Олимпиаде. Смерть Адаева в том числе на совести чиновников МОК — это моё личное мнение. Он был в подавленном состоянии после этого», — цитирует Архипова «Матч ТВ».
16 июля Адаев в возрасте 40 лет погиб в ДТП. Авария произошла на трассе в Воронежской области.
Напомним, что Адаев был призёром чемпионата Европы, заслуженным тренером России. Тренерскую деятельность он начал после окончания карьеры.
Ранее сообщалось, что на 56-м году умер экс-хоккеист и тренер «Сибири» Тарасенко.