Глава ВФГБК: смерть тренера по гребле Адаева в том числе на совести МОК

Президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов прокомментировал смерть тренера российской сборной Дмитрия Адаева.

«Его воспитанник Штыль прошёл олимпийский отбор, завоевал лицензию, но в итоге он не был допущен к Олимпиаде. Смерть Адаева в том числе на совести чиновников МОК — это моё личное мнение. Он был в подавленном состоянии после этого», — цитирует Архипова «Матч ТВ».

16 июля Адаев в возрасте 40 лет погиб в ДТП. Авария произошла на трассе в Воронежской области.

Напомним, что Адаев был призёром чемпионата Европы, заслуженным тренером России. Тренерскую деятельность он начал после окончания карьеры.

Ранее сообщалось, что на 56-м году умер экс-хоккеист и тренер «Сибири» Тарасенко.